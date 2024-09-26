Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 9,9%

В августе 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 9,9% относительно показателя августа 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 2,1%, импорт, напротив, уменьшился на 21%. Каботаж сократился на 60%.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2024 года соответствовала 16,2%.

Груженых контейнеров было обработано на 5,8% меньше, чем в августе 2023 года. Из общего объема груженых 4,5% приходилось на рефконтейнеры, 95,5% – на сухие.

57,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 42,5% – в экспорте, 0,01% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 19,5%.

В августе 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На порт Кавказ приходилось 0,01%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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