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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2024 в деталях
26.09.2024

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 9,9%

    • В августе 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 9,9% относительно показателя августа 2023 года.

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    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 9,9%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 2,1%, импорт, напротив, уменьшился на 21%. Каботаж сократился на 60%.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2024 года соответствовала 16,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 5,8% меньше, чем в августе 2023 года. Из общего объема груженых 4,5% приходилось на рефконтейнеры, 95,5% – на сухие.

    57,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 42,5% – в экспорте, 0,01% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 19,5%.

    В августе 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На порт Кавказ приходилось 0,01%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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