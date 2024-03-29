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Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 снизился на 15,1%
29.03.2024

Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 снизился на 15,1%

    • В феврале 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля прошлого года на 15,1%.

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 снизился на 15,1%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 25,6%, импорт – на 9,8%. В каботаже было перевалено в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2024 года соответствовала 0,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 7,1% меньше, чем в феврале 2023 года. Из общего объема груженых 3,1% приходилось на рефконтейнеры, 96,9% – на сухие.

    54,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 40% – в экспорте, 5,4% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 33,3%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 66,7%, Оля перевалил 33,3%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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