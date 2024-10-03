Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
03.10.2024

Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.06.2024
    Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, январь-март 2024
    По данным Евростата, российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза в январе-марте 2024 года […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатНикель
    0
    09.08.2024
    Аналитический дайджест SeaNews, 5-9 августа 2024
    Мировой контейнерный рынок Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2024 Суммарный объем глобальных морских […]
    2024АналитикадайджестСтатистика
    0
    18.06.2024
    Грузовые поезда Китай – Европа в мае 2024 года
    В мае 2024 года количество грузовых поездов Китай – Европа увеличилось на 14% относительно […]
    2024Железная дорогаКитай - Европаконтейнерные поезда
    0
    30.08.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 35 неделя 2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 35 неделе 2024 года снизился […]
    Только для подписчиков
    2024Drewryконтейнерный индексФрахтовые ставки
    0
    17.04.2024
    Контейнерные поезда Китай – Европа в Цзянсу в первом квартале 2024
    В первом квартале 2024 года восточно-китайская провинция Цзянсу приняла и отправила 652 грузовых поезда […]
    2024Железная дорогаКитай - Европаконтейнерные поезда
    0
    12.04.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 15 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо понизились
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 в деталях
    02.10.2024 Еще одна китайская линия запустила сервисы на российский Дальний Восток
    02.10.2024 “Мы не умеем жить без кризисов”
    02.10.2024 Hapag-Lloyd заказал контейнеровозов на 5 млрд долларов
    02.10.2024 «ГлавСевморпуть» осуществил проводку самого большого в истории СМП контейнеровоза
    02.10.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2024 вырос на 71,7%
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •