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Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 в деталях
04.10.2024

Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 вырос на 8,5%

    • В августе 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна увеличился относительно показателя августа прошлого года на 8,5%.

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 вырос на 8,5%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 38,8%, каботаж – на 9,8%. Импорт снизился на 20,4%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2024 года соответствовала 0,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 5,7% меньше, чем в августе 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    59,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 34,9% – в экспорте, 6,1% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 39,4%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 71,2%, Оля перевалил 28,8%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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