42 отмененных рейса, с 12 по 16 неделю 2024

По информации аналитического агентства Drewry, с 12 недели по 16 неделю 2024 года объявлено о 42 отмененных рейсах, что составляет 6% от 650 запланированных на этот период рейсов.

48% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 33% на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 19% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

На следующие пять недель OCEAN Alliance объявил о отменах 12,5 рейсов, за ним следует THE Alliance с 8,5 отменами, у 2M отменено 4 рейса. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 17 рейсов.

Как отмечает Drewry, неделями наблюдается незначительное повышение надежности расписания контейнерных линий. Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 94% судов будут ходить по расписанию, за исключением альянса 2M, у которого этот показатель составит 97%.

Ожидается, что на основных маршрутах Восток – Запад количество отмененных рейсов уменьшится – со 136 в период 7-11 недель до 42 в период 12-16 недель. При этом объявлений о отмененных рейсах из Северной Европы в Северную Америку в течение 14,15 и 16 недель еще не было, отметили в Drewry.

Так как контейнерные перевозчики направляют свои суда в обход Суэцкого канала, спрос в низкий сезон пошел вниз, и операции стабилизируются, а ставки на основных маршрутах Восток – Запад продолжают сокращаться. При меньшем количестве отмененных рейсов и избыточной вместимости флота перевозчикам, возможно, будет непросто поддерживать рост тарифов, установленных в январе и феврале, прогнозируют в Drewry.

График: Drewry

Фото: Shipspotting/ Vladimir Knyaz