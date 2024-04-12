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Иран может перекрыть Ормузский пролив
12.04.2024

Иран может перекрыть Ормузский пролив

    • Иран может перекрыть Ормузский пролив, если столкнется с военными угрозами. Такое заявление сделал командующий Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции Алиреза Тангсири, сообщает MarineLink. Это решение рассматривается как ответ израильскому авиаудару по консульству Ирана в Дамаске.

    «Мы не оставим удар без ответа, просто пока не торопимся это сделать, – сказал Тангсири. – Мы можем закрыть Ормузский пролив, но не делаем этого. Однако, если враг придет, чтобы навредить нам, мы пересмотрим нашу политику».

    По данным аналитического агентства Vortexa, ежедневно через пролив проходит порядка 20% мирового объема нефтеперевозок. В январе-сентябре 2023 года через Ормузский пролив в среднем проходило 20,5 млн баррелей в сутки сырой нефти и нефтепродуктов.

    Фото: MarineLink, Lotharingia / Adobe Stock


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