Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2024 в деталях
30.08.2024

Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2024: снизилась перевалка черных металлов

    • В июле 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна уменьшился на 6,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2024: снизилась перевалка черных металлов

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Экспорт, на долю которого приходилось 82% всего грузооборота, снизился на 8,7%. Транзит упал на 89,2%. Каботаж увеличился на 4,4%. В импорте было перевалено на 16,6% больше, чем в июле 2023 года.

    Согласно имеющимся официальным данным, в июле 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,2%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в июле 2024 года доля угля и кокса составляла 48,7%, нефти и нефтепродуктов – 24,2% и 5,8% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,9%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла на 41,1%. Тарно-штучных грузов было обработано на 35,6% больше, чем годом ранее, оборот зерна вырос на 34,5%.

    Наиболее значительно, на 47,2% снизился грузопоток черных металлов. Металлолома перевалили на 38,8% меньше, чем годом ранее, цветных металлов – на 36,6% меньше.

    В июле 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 36%, Владивосток обработал 15%, на Ванино приходилось 12,3%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.05.2024
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2024 в деталях
    В марте 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 4,3% относительно показателя марта […]
    Только для подписчиков
    2024Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПорты
    0
    12.08.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2024
    На 32 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдалась разнонаправленная динамика. Ставки на трейде […]
    Только для подписчиков
    2024контейнерные фрахтовые индексы
    0
    04.03.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 9, 2024
    На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов показали […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    02.02.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 5 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо снизились
    Только для подписчиков
    2024бункерБункерное топливоРоссия
    0
    05.07.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 27 неделя 2024
    На 27 неделе 2024 года цены на мазут и газойль практически во всех исследуемых […]
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоПортыРоссия
    0
    28.08.2024
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2024 вырос на 5,9%
    В июле 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 5,9% относительно показателя июля […]
    2024Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.08.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2024 в деталях
    30.08.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 35 неделя 2024
    29.08.2024 Первый «Агроэкспресс» из Волгоградской области в Монголию
    29.08.2024 Ставки Азия – Европа могут обрушиться на 70%
    29.08.2024 Гамбург сократил грузооборот в первом полугодии 2024 на 4%
    28.08.2024 В Гетеборге ждут рекордного контейнерооборота
    Госрегулирование Показать всё
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    26.08.2024 Льгота на ввоз оборудования для производства малотоннажного СПГ
    26.08.2024 Газетная бумага выведена из-под действия курсовых экспортных пошлин
    22.08.2024 Китай субсидирует обновление флота национальным судовладельцам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •