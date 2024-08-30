Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2024: снизилась перевалка черных металлов

В июле 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна уменьшился на 6,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 82% всего грузооборота, снизился на 8,7%. Транзит упал на 89,2%. Каботаж увеличился на 4,4%. В импорте было перевалено на 16,6% больше, чем в июле 2023 года.

Согласно имеющимся официальным данным, в июле 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,2%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в июле 2024 года доля угля и кокса составляла 48,7%, нефти и нефтепродуктов – 24,2% и 5,8% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,9%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла на 41,1%. Тарно-штучных грузов было обработано на 35,6% больше, чем годом ранее, оборот зерна вырос на 34,5%.

Наиболее значительно, на 47,2% снизился грузопоток черных металлов. Металлолома перевалили на 38,8% меньше, чем годом ранее, цветных металлов – на 36,6% меньше.

В июле 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 36%, Владивосток обработал 15%, на Ванино приходилось 12,3%.

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