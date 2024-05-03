Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2022 года
03.05.2024

Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2024 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.04.2024
    Контейнерооборот через Роттердам в первом квартале 2024 вырос
    Впервые за последние три года
    2024ГрузооборотКонтейнерооборотРоттердам
    0
    16.02.2024
    Грузооборот российских портов в январе 2024 в деталях
    Грузооборот всех морских портов России в январе 2024 года снизился на 6,2% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    22.03.2024
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024: выросла перевалки руды
    В феврале 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 18,1% относительно показателя аналогичного […]
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    03.05.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 18 неделя 2024
    На 18 неделе года во всех исследуемых портах России подешевели все виды топлива без […]
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливо
    0
    29.01.2024
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2023 в деталях
    В декабре 2023 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 2,1% относительно показателя аналогичного […]
    Только для подписчиков
    2023ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    20.02.2024
    Экспорт в Китай через жд погранпереходы Дальнего Востока вырос в 1,5 раза
    В январе
    2024ИмпортКитайПункты пропуска
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.05.2024 HMM и SM Line будут обмениваться слотами
    03.05.2024 «Инфраструктурные ресурсы для создания линии Оля – Туркменбаши есть»
    03.05.2024 Контейнеров и провозных мощностей опять не хватает
    02.05.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2024
    02.05.2024 Рекордный контейнерооборот в Гетеборге в первом квартале 2024
    02.05.2024 Первый полносоставный Агроэкспресс по МТК Север – Юг с ТЛК Южноуральский
    Госрегулирование Показать всё
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    19.04.2024 Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК
    19.04.2024 Минтранс представил предложения по нацпроекту «Развитие транспортной инфраструктуры»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •