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Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024
15.03.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024

    • По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 11 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 3,8% до 3162 доллара за 40-футовый контейнер.

    При этом индекс Drewry WCI на 76,6% выше значения, зафиксированного на 11 неделе 2023 года и на 123% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024

    По данным Drewry, ставки на маршрутах Шанхай – Роттердам и Шанхай – Генуя снизились на 5% и составляют 3473 доллара за 40-футовый контейнер и 4223 доллара за 40-футовый контейнер соответственно.

    На 4%, до 4082 доллара за 40-футовый контейнер упала ставка на направлении Азия – тихоокеанское побережье США.

    Ставка на маршруте Роттердам – Шанхай снизилась на 2% до 845 долларов за 40-футовый контейнер.

    На 1% уменьшились ставки на направлении тихоокеанское побережья США – Азия и Азия – атлантическое побережье США, до 707 и 5411 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

    В то же время ставка на трейде Нью-Йорк – Роттердам выросла на 3% до 644 долларов за 40-футовый контейнер.

    На 2% выросла ставка из Роттердама в Нью-Йорк и составила 2242 доллара за 40-футовый контейнер.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024

    По оценкам Drewry, в ближайшие несколько недель спотовые ставки на перевозках из Китая продолжат снижаться, при этом ставки на трансатлантических маршрутах останутся стабильными.

    График и таблица: Drewry

    Фото: Shipspotting / Michael Schindler

     


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