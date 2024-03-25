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По всем бассейнам сохраняется спрос на портовые мощности
25.03.2024

По всем бассейнам сохраняется спрос на портовые мощности

    • Как стивидорная отрасль пережила изменения 2022 года, рассказал на сессии «Новые горизонты международной логистики» в рамках прошедшей в Москве выставки TransRussia коммерческий директор Управляющей компании «Глобал Портс» Игорь Пухов.

    «Уход западных компаний с российского рынка, санкционные ограничения и изменения географии торговли по-разному повлияли на российские бассейны, – отметил И.Пухов. – В 2022 году снижение перевалки на 22%, в 2023 году – рост на 15%. Мы видим рост по всем бассейнам».

    Порты Северо-Запада показали восстановление объемов, причем эта динамика ускорилась с весны 2023 года. Это произошло в том числе за счет увеличения количества перевозчиков в этом бассейне. «На сегодня в этом бассейне работает 21 линия и мы видим рекордный февраль этого года по грузообороту в Санкт-Петербурге и Усть-Луге», – сказал И.Пухов, отметив в качестве тренда этого бассейна рост каботажных перевозок.

    Стивидоры Северо-Запада для оптимизации загрузки начали работать с неконтейнерными грузами. «В целом загрузка по специализированным контейнерным терминалам достаточно высокая, при том что объем еще полностью не восстановился», – добавил спикер.

    Восстановление объемов перевалки в портах Юга, по мнению И.Пухова, прошло намного безболезненнее и быстрее, чем на Северо-Западе. 2023 год был для этого бассейна рекордным, объемы существенно выросли, и эта тенденция сохраняется и сегодня.

    «Новороссийск показал рекордный рост в 2023 году – плюс 31%. Увеличилось количество перевозчиков, и, что характерно, Новороссийск перешел через знаковую цифру – 1 млн TEU.Тенденции – высокая загрузка мощностей по причине их ограниченной емкости и дальнейшая потребность рынка увеличивать грузооборот. Новороссийск ожидаемо будет очень загружен и дальше», – прогнозирует И.Пухов.

    Дальневосточный бассейн восстановился также быстро. «Период сокращения объемов перевалки этот регион прошел безболезненно. 2023 год – рост. Начало 2024 года достаточно традиционное – сезонный спад, за которым мы также ожидаем увеличение грузооборота», – сказал И.Пухов.

    По его мнению, дальневосточный рынок более зрелый. «Сейчас происходит консолидация перевозчиков – перевозчиков становится меньше, они становятся крупнее, и продолжается конкуренция», – констатировал он, отметив еще одну характерную тенденцию для региона – снижение ставок фрахта.

    «Это тот бассейн, в котором вводились дополнительные мощности. Если посмотреть на 2022 год, был прирост мощностей. В 2023 году – также. Выходили новые стивидоры, наращивали свои компетенции в перевалке контейнеров. При этом, что важно, сохраняется высокая загрузка. В среднем это 90%», – добавил И.Пухов.

    «Таким образом, пока мы видим, какие бы спады ни происходили, какое бы время они ни занимали, по всем бассейнам сохраняется высокий спрос на портовые мощности и остается актуальным тренд увеличения грузооборота», – резюмировал спикер.

    Фото: SeaNews


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