Аналитический дайджест SeaNews, 18-22 марта 2024

Мировой контейнерный рынок

42 отмененных рейса, с 12 по 16 неделю 2024

С 12 недели по 16 неделю 2024 года объявлено о 42 отмененных рейсах, что составляет 6% от 650 запланированных на этот период рейсов.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 12 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 4,8% до 3010 долларов за 40-футовый контейнер.

Безработные контейнеровозы на 11 марта 2024 года

Суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов увеличилась на 10,5 тыс. TEU до 187,8 тыс. TEU.

Российский транспортный сектор

Грузооборот российских портов в феврале 2024 увеличился на 4,9%

Грузооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 4,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2024 в деталях

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя февраля прошлого года в 2,4 раза и составил 150 тыс. TEU.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2024 вырос в 2,4 раза

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя февраля прошлого года в 2,4 раза.

Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2024 в деталях

В феврале 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 3,7% относительно показателя февраля прошлого года и составил 20,2 млн тонн.

Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2024: выросла перевалка руды

В феврале 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 3,7% относительно показателя февраля прошлого года.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024 в деталях

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 37,8% относительно показателя февраля 2023 года и составил почти 90 тыс. TEU.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале вырос на 37,8%

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 37,8% относительно показателя февраля 2023 года.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024 в деталях

В феврале 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 18,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 22,2 млн тонн.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024: выросла перевалки руды

В феврале 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 18,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2024 в деталях

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 2,6% относительно показателя февраля 2023 года и составил 199,6 тыс. TEU.

Порты

Контейнерооборот Гонконга, 2 месяца 2024

По итогам первых двух месяцев 2024 года контейнерооборот порта Гонконг составил 2,19 млн TEU.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Турция в январе 2024 года

Товарооборот между Россией и Турцией в январе 2024 году снизился в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 23,5% и составил 4,6 млрд долларов.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, январь 2024 года

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам первого месяца 2024 года сократился на 51,6% и составил 6 млрд евро.

Внешняя торговля РФ в январе 2024 года

Внешняя торговля РФ в январе 2024 года снизилась относительно показателя аналогичного периода прошлого года на 13,4% и составила 49,9 млрд долларов.

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, январь 2024

Совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам первого месяца 2024 года сократился по сравнению с показателем января 2023 года на 59,2%, составив 2,3 млн тонн.

Товарооборот Россия – Казахстан в январе 2024 года

Товарооборот между Россией и Казахстаном в январе 2024 года составил почти 1,7 млрд долларов, на 16,1% меньше, чем годом ранее.

Морской экспорт зерна из РФ в ЕС, январь 2024

Российский экспорт зерновых грузов в страны Евросоюза морским путем по итогам первого месяца 2024 года составил 54,1 тыс. тонн.

Товарооборот Россия – Индия в январе 2024 года

Товарооборот между Россией и Индией в январе 2024 года вырос на 14,7% и составил более 6 млрд долларов.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2024

На 11 неделе снизились ставки практически на всех исследуемых трейдах. Выросли ставки из Китая на порты Персидского залива и Южной Америки.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12, 2024

На 12 неделе года в Азово-Черноморском регионе наблюдается смена тренда, ставки фрахта после длительного падения начали расти.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 12, 2024

На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами типа Panamax выросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 12, 2024

На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов сохранились на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 12, 2024

На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2024

На 12 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пусане подешевел газойль и низкосернистый мазут.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 12 неделя 2024

На 12 неделе года цены на 380 HSFO и VLSFO увеличились, стоимость MGO LS практически сохранилась на уровне прошлой недели.

Финансы

«Совкомфлот» увеличил прибыль за 2023 год в 2,4 раза

Выручка составила 2,3 млрд долларов, на 22,6% больше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.

Финансовые показатели OOIL в 2023 году

Чистая прибыль составила 1,4 млрд долларов, на 86,3% ниже, чем годом ранее.

Прочая аналитика

Экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале 2024

По итогам первых двух месяцев 2024 года объем китайского экспорта автомобилей вырос на 30,5% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 822 тыс. единиц.