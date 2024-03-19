Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Турция в январе 2023 года
19.03.2024

Товарооборот Россия – Турция в январе 2024 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.03.2024
    Товарооборот Россия – Германия в 2023 году
    По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Германией составил 5,1 млн тонн, на […]
    Только для подписчиков
    2023ГерманияТоварооборот
    0
    05.02.2024
    101 отмененный рейс, с 6 по 10 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 6 недели (5-11 февраля) по 10 неделю (4-10 […]
    2024Отмена рейсов
    0
    04.03.2024
    Грузы РЖД, 2 месяца 2024: погрузка на сети снизилась на 2,9%
    Погрузка на сети РЖД по итогам 2 месяцев 2024 года составила 190,7 млн тонн. […]
    2024ПогрузкаРЖД
    0
    12.02.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2024
    Ставки почти на всех исследуемых трейдах опустились
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    09.01.2024
    78 отмененных рейсов, со 2 по 6 неделю 2024
    По информации международного аналитического агентства Drewry, со 2 недели (8-14 января) по 6 неделю […]
    2024Отмена рейсов
    0
    05.02.2024
    Рекордная поставка СПГ-газовозов в 2024 году
    В 2024 году в мире планируется поставка 89 СПГ-газовозов суммарной вместимостью 14,9 млн кубометров, […]
    2024поставкаРекордСПГ-газовозы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.03.2024 FESCO договорилась о развитии контейнерных перевозок с российскими партнерами
    19.03.2024 «РЖД Логистика» откроет СВХ на терминале «Сухой порт Чайковский»
    19.03.2024 Китайский партнер в проекте «Терминал Забайкальск»
    19.03.2024 FESCO повезет из Китая в Россию и СНГ автомобили и машинокомплекты HAIMA
    19.03.2024 FESCO и китайская «Кун Ронг» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере жд контейнерных перевозок
    19.03.2024 Альфа-Банк даст кредит на строительство жд терминала в Забайкальске
    Госрегулирование Показать всё
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    06.03.2024 Россия и Азербайджан договорились о развитии погранпереходов
    06.03.2024 Границы морского порта Ванино расширили
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •