Аналитический дайджест SeaNews, 25-29 марта 2024

Мировой контейнерный рынок

41 отмененный рейс, с 13 по 17 неделю 2024

С 13 недели по 17 неделю 2024 года объявлено о 41 отмененном рейсе, что составляет 6% от 650 запланированных на этот период рейсов.

Рынок утилизации контейнеровозов замедлился

В январе было продано на утилизацию 13 контейнеровозов, их суммарная вместимость составила всего 22 тыс. TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 13 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 13 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 2,7% до 2929 долларов за 40-футовый контейнер.

Мировой парк танк-контейнеров вырос, но производство их снизилось

В 2023 году было построено 56,6 тыс. танк-контейнеров.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2024 снизился на 2,6%

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 2,6% относительно показателя февраля 2023 года.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2024 в деталях

В феврале 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 18,3 млн тонн.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2024: выросла перевалка рефгрузов

В феврале 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 в деталях

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 9,1% относительно показателя февраля 2023 года и составил 13,5 тыс. TEU.

Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 снизился на 9,1%

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 9,1% относительно показателя февраля 2023 года.

Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2024 в деталях

В феврале 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,6% относительно показателя февраля 2023 года и составил 7,1 млн тонн.

Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2024: выросла перевалка нефтепродуктов

В феврале 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,6% относительно показателя февраля 2023 года.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 в деталях

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля прошлого года на 15,1% и составил 772 TEU.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 снизился на 15,1%

В феврале 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля прошлого года на 15,1%.

Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 в деталях

В феврале 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 47,6% относительно показателя февраля 2023 года и составил 708,5 тыс. тонн.

Порты

Лидеры Финляндии, 2 месяца 2024

Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам 2 месяцев 2024 года составил 217,3 тыс. TEU.

Товарооборот РФ

Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, январь 2024

Российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза по итогам первого месяца 2024 года составил 204,9 тыс. тонн.

Товарооборот Россия – Германия в январе 2024 года

По итогам января 2024 года товарооборот между Россией и Германией составил 224 тыс. тонн.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь 2024

Объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе 2024 года составил 359 тонн на сумму 2,64 млрд евро.

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь, 2024

Объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе 2024 года составил 293 тонны на сумму 133,9 млн евро против 482 тонн (-39,2%) на сумму 397 млн евро (-66,3%) годом ранее.

Товарооборот Россия — Китай в январе-феврале 2024 года

По итогам первых двух месяцев 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 9,3% относительно показателя января-февраля 2023 года и составил чуть более 37 млрд долларов.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь 2024

Объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе 2024 года составил 3,4 млн тонн на сумму 1,8 млрд евро, тогда как в январе 2023 года было 4,2 млн тонн (-19%) на сумму почти 3,8 млрд евро (-55,5%).

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2024

На 12 неделе фрахтовые ставки снизились практически на всех исследуемых трейдах. Только ставки на перевозки контейнеров из Китая на порты Японии выросли.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2024

На 13 неделе года в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на повышение ставок фрахта.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 13, 2024

На 13 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 13, 2024

На 13 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 13, 2024

На 13 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая сохранились на уровне 11 недели.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 13 неделя 2024

На 13 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разноплановая динамика, однако без каких-либо значимых изменений.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 13 неделя 2024

На 13 неделе года цены на 380 HSFO и VLSFO выросли. Стоимость MGO LS снизилась во всех исследуемых портах России.

Финансы

Прибыль НМТП по итогам 2023 года выросла

По итогам 2023 года чистая прибыль НМТП составила 29,3 млрд рублей, на 7,4% больше, чем годом ранее.

Прочая аналитика

Экспорт автомобилей через порт Тяньцзинь в январе-феврале 2024

В январе-феврале этого года из порта Тяньцзинь было экспортировано 88 тыс. автомобилей.

Экспорт судов из Китая январе-феврале 2024

За январь-февраль 2024 года Китай поставил зарубежным поставщикам 937 судов.