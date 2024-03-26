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Прибыль НМТП по итогам 2023 года выросла
26.03.2024

Прибыль НМТП по итогам 2023 года выросла

    • ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за 2023 год. Выручка увеличилась на 17,9% до 29,15 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 23,8% по сравнению с показателем 2022 года и составила 17,87 млрд рублей.

    При этом себестоимость продаж увеличилась на 9,7% до 11,3 млрд рублей, управленческие расходы выросли на 6,5% до 1,79 млрд рублей. Прибыль от продаж увеличилась более чем на четверть и составила 16,1 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 36,4% до 32,8 млрд рублей.

    По итогам 2023 года чистая прибыль НМТП составила 29,3 млрд рублей, на 7,4% больше, чем годом ранее.

    Фото: SeaNews


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