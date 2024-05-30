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Совет директоров «Совкомфлота» рекомендует выплатить дивиденды за 2023 год
30.05.2024

Совет директоров «Совкомфлота» рекомендует выплатить дивиденды за 2023 год

    • 29 мая 2024 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов за 2023 год, сообщили SeaNews в компании.

    Совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров Компании направить на выплату итоговых дивидендов по акциям компании 26 766,2 млн рублей, что составляет 11 рублей 27 копеек на одну обыкновенную акцию. Решение принято исходя из распределения 50 процентов чистой прибыли компании за 2023 год (речь идет о чистой прибыли в рублях по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности», скорректированная в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р).

    С учетом ранее выплаченных по результатам 9 месяцев 2023 года промежуточных дивидендов в размере 15 010,0 млн рублей (или 6 рублей 32 копейки на одну акцию) суммарный размер дивидендов по результатам 2023 года составит 41 776,1 млн рублей (или 17 рублей 59 копеек на одну акцию).

    Решение по вопросу о выплате дивидендов по итогам работы за 2023 год будет принято годовым общим собранием акционеров компании 30 июня 2024 года.

    Фото: Shipspotting / Vladimir Knyaz


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