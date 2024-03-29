Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой парк танк-контейнеров вырос, но производство их снизилось
29.03.2024

Мировой парк танк-контейнеров вырос, но производство их снизилось

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2024
    США хотят вывести из Китая производство рефконтейнеров
    Американская компания SeaCube Container, специализирующаяся на покупке / продаже и аренде морских контейнеров, рассматривает […]
    КитайКонтейнерыПроизводстворефконтейнеры
    0
    06.03.2024
    Представлены образцы инновационных восьмиосных полувагонов
    Концерн «Уралвагонзавод» и Федеральная грузовая компания представили опытные образцы инновационных восьмиосных полувагонов, разработанных Уральским […]
    полувагоныПроизводствоРЖДРостех
    0
    14.02.2024
    MSC покупает завод Wärtsilä в Триесте
    Контейнерная линия MSC покупает завод Wärtsilä в Триесте (Италия), сообщает Splash. Финская инжиниринговая компания […]
    MSCWartsilaЖелезная дорогаЗавод
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.03.2024 Мировой парк танк-контейнеров вырос, но производство их снизилось
    29.03.2024 В торговле с Индией китайские экспортеры выиграли
    29.03.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 13 неделя 2024
    29.03.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 снизился на 15,1%
    29.03.2024 Рынок утилизации контейнеровозов замедлился
    28.03.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    29.03.2024 Для развития транзита по Севморпути необходимо сформировать конкурентоспособные условия
    29.03.2024 Согласован паспорт инвестиционного проекта третьего этапа развития Восточного полигона
    20.03.2024 Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
    20.03.2024 В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •