Частичная утечка мазута произошла с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров

Премьер-министра Михаил Мишустин заслушал доклад вице-премьера Виталия Савельева о ходе аварийно-спасательной операции в Керченском проливе, сообщает пресс-служба правительства.

С наступлением утра операция по спасению экипажа севшего на мель танкера «Волгонефть-239» продолжилась.

По словам В. Савельева, в район крушения прибыло многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин» ФГБУ «Морспасслужба» Росморречфлота Минтранса России. В настоящий момент эвакуация экипажа судна полностью завершена. Все 14 человек спасены.

Как только позволит погода, начнется водолазное обследование судов силами Морспасслужбы Росморречфлота Минтранса России.

Р. Старовойт проведет в ближайшее время селекторное совещание.

У танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошёл разлом корпуса в 08.57 воскресенья у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. ЧП случилось в штормовых условиях, при скорости ветра до 24 м/с и волне порядка 3 м. Около 13.00 корма судна ушла под воду. С участием двух вертолётов Черноморского флота и спасательного буксира «Меркурий» спасены 12 человек. К сожалению, один член экипажа погиб из‑за переохлаждения. Его семье будет оказана необходимая помощь.

Танкер «Волгонефть-239» с грузом мазута потерпел крушение в том же районе в 10.20. Под воздействием волн корма судна сдрейфовала к берегу в район мыса Панагия и села на грунт в 80 м от береговой черты.

По поручению президента М. Мишустиным создана рабочая группа для координации ликвидации последствий ЧП, которую возглавил В. Савельев.

В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облет района крушения танкеров на вертолете.

«Специалисты ФГБУ «Морспасслужба» Росморречфлота Минтранса России, МЧС России и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута. Ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации. Силы и средства МЧС Краснодарского края приведены в полную готовность», – говорится в пресс-релизе.

Для оценки возможных экологических последствий на место чрезвычайного происшествия прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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