Миллиард долларов за 9 VLCC

Саудовская судоходная компания Bahri приобрела 9 крупнотоннажных танкеров VLCC у греческой controlled Capital Maritime & Trading.

Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на информацию компании, Bahri заплатит за эти суда порядка 1 млрд долларов. Финансирование сделки будет осуществляться за счет собственных средств и банковского займа. Передача судов новому владельцу должна состояться до конца первого квартала 2025 года.

Большинство судов, купленных у Capital Maritime & Trading, построены в Южной Корее, они имеют дедвейт порядка 311,5 тыс. тонн и средний возраст 5,9 лет и оснащены скрубберами.

С конца прошлого года Bahri активно вкладывалась в обновление своего флота VLCC, приобретая современные суда на вторичном рынке. В частности, в мае этого года компания купила 4 VLCC у Korea Line Corporation.

На сегодня нефтеналивной флот Bahri включает 40 танкеров VLCC. Новое приобретение позволит модернизировать действующий флот и вывести из эксплуатации более старые суда.

В свою очередь продавец, Capital Maritime & Trading, ранее заказал в Китае шесть VLCC, оснащенных двухтопливными двигателями, способными работать на СПГ, по цене 140 млн каждый, со сдачей в 2026-2027 годах.

Фото: Shipspotting / pieter melissen