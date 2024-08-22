Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Миллиард долларов за 9 VLCC
22.08.2024

Миллиард долларов за 9 VLCC

    • Саудовская судоходная компания Bahri приобрела 9 крупнотоннажных танкеров VLCC у греческой controlled Capital Maritime & Trading.

    Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на информацию компании, Bahri заплатит за эти суда порядка 1 млрд долларов. Финансирование сделки будет осуществляться за счет собственных средств и банковского займа. Передача судов новому владельцу должна состояться до конца первого квартала 2025 года.

    Большинство судов, купленных у Capital Maritime & Trading, построены в Южной Корее, они имеют дедвейт порядка 311,5 тыс. тонн и средний возраст 5,9 лет и оснащены скрубберами.

    С конца прошлого года Bahri активно вкладывалась в обновление своего флота VLCC, приобретая современные суда на вторичном рынке. В частности, в мае этого года компания купила 4 VLCC у Korea Line Corporation.

    На сегодня нефтеналивной флот Bahri включает 40 танкеров VLCC. Новое приобретение позволит модернизировать действующий флот и вывести из эксплуатации более старые суда.

    В свою очередь продавец, Capital Maritime & Trading, ранее заказал в Китае шесть VLCC, оснащенных двухтопливными двигателями, способными работать на СПГ, по цене 140 млн каждый, со сдачей в 2026-2027 годах.

    Фото: Shipspotting / pieter melissen


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.02.2024
    На покупку DB Schenker претендуют около 20 компаний
    В том числе ближневосточные
    BahriDB Schenker DSVMaersk
    0
    22.01.2024
    Портфель заказов крупнотоннажных танкеров на рекордно низком уровне
    На 1 января 2024 года в мире в общей сложности заказано строительство 23 крупнотоннажных […]
    2024VLCCпортфель заказовПрогноз
    0
    14.06.2024
    TMS launches programme for 2024 Tanker Conference
    The Maritime Standard is launching the programme for the 2024 edition of its well […]
    The Maritime StandardДубайКонференциятанкеры
    0
    07.02.2024
    Сделка по приватизации HMM провалилась
    Южнокорейская птицеводческая компания Harim Group выходит из сделки по приватизации контейнерной линии HMM, сообщает […]
    HMMАкциипокупкаПриватизация
    0
    15.08.2024
    В бухте Улисс в Приморском крае планируется построить нефтеналивной причал
    «Росатом» объявил о начале общественных обсуждений проектной документации на строительство нефтеналивного причала в бухте […]
    Владивостокнефтеналивной причалРосатомСтроительство
    0
    15.03.2024
    США призывают Панаму «снять» флаг с танкеров, имеющих отношение к Ирану
    Специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Абрам Пейли призвал власти Панамы «снять» панамский флаг […]
    PanamaИранСанкцииСША
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.08.2024 Сервис Нинбо – Находка – Москва вышел на частоту 2 раза в месяц
    22.08.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 вырос на 21,7%
    21.08.2024 FESCO увеличила частоту жд сервиса из Новороссийска в Москву
    21.08.2024 НУТЭП сможет обрабатывать 1 млн TEU в год
    21.08.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 в деталях
    21.08.2024 Еще один контейнеровоз CMA CGM потерял контейнеры у африканского побережья
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2024 Китай субсидирует обновление флота национальным судовладельцам
    14.08.2024 Новое ограничение на вывоз бензина
    14.08.2024 Завершается формирование нового нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    14.08.2024 Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%
    14.08.2024 Морскую коллегию России возглавит Н.Патрушев
    12.08.2024 М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •