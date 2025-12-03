Информационно-аналитическое агентство
Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-сентябрь 2025
03.12.2025

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-сентябрь 2025

    Новости по теме
    28.08.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 35, 2025
    Ставки не меняются девятую неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    23.04.2025
    Грузооборот российских портов в марте 2025 в деталях
    Грузооборот морских портов России снизился на 6,1%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    14.11.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 46, 2025
    Ставки снизились после четырех недель роста.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCIКонтейнерные перевозки
    0
    12.08.2025
    Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2025
    Вырос на 6,9%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    27.01.2025
    Первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай
    Доставила FESCO
    FESCO ДальрефтрансНовороссийскОАЭ
    0
    29.09.2025
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-июль 2025
    Из России в Евросоюз было отправлено грузов на сумму 1,1 млрд евро
    Только для подписчиков
    2025грузовые автоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




