Импорт морепродуктов через Шереметьевскую таможню

За 11 месяцев 2025 года Шереметьевской таможней оформлено 1,6 тыс. тонн импортных морепродуктов, сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Это более 1789 поставок – на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В ассортимент ввозимой продукции вошли омары, крабы, креветки, гребешки и устрицы. Поставки осуществляются во всех температурных обработках – свежими, охлажденными и замороженными.

Основными поставщиками являются Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Шри-Ланка и Индонезия.

«Таможенники обеспечивают приоритетное оформление скоропортящихся грузов. Контроль такой продукции проводится в первую очередь и в сжатые сроки», – почеркнули в ФТС.

Фото: ФТС