Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт морепродуктов через Шереметьевскую таможню
22.12.2025

Импорт морепродуктов через Шереметьевскую таможню

    • За 11 месяцев 2025 года Шереметьевской таможней оформлено 1,6 тыс. тонн импортных морепродуктов, сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Это более 1789 поставок – на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    В ассортимент ввозимой продукции вошли омары, крабы, креветки, гребешки и устрицы. Поставки осуществляются во всех температурных обработках – свежими, охлажденными и замороженными.

    Основными поставщиками являются Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Шри-Ланка и Индонезия.

    «Таможенники обеспечивают приоритетное оформление скоропортящихся грузов. Контроль такой продукции проводится в первую очередь и в сжатые сроки», – почеркнули в ФТС.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.12.2025
    Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-сентябрь 2025
    Поставки из Латвии увеличились почти на 18%.
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляЕвросоюзИмпорт
    0
    20.05.2025
    Российский экспорт и импорт, 1 квартал 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-марта 2025 года составил 158 млрд долларов.
    2025ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0
    06.06.2025
    Первая партия узбекских арбузов в Омск
    Омские таможенники проконтролировали ввоз первых партий арбузов из Узбекистана.
    ИмпортОмскТаможенный контрольУзбекистан
    0
    20.10.2025
    Рост экспорта технически сложной продукции из Уральского региона
    Уральские таможенники фиксируют рост экспорта технически сложной продукции.
    высокотехнологичная продукцияСтатистика таможниУралЭкспорт
    0
    31.03.2025
    Поставки экзотических фруктов из Китая на Урал
    Поставки экзотических фруктов из Китая на Урал выросли в 3 раза.
    ИмпортКитайУралФрукты
    0
    21.07.2025
    Внешняя торговля России, 5 месяцев 2025
    Объемы внешней торговли в январе-мае 2025 года составили 271,7 млрд долларов.
    2025Внешняя торговляСтатистика таможниФТС
    0


  •  

    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    AI-агент забирает на себя 80% рутины в логистике.
    24/7 без выходных Ответ за 1 сек Интеграция ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.12.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 1,2%
    22.12.2025 Первые контейнеры на терминале в Пионерском
    22.12.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2025 в деталях
    22.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2025
    19.12.2025 Сформированы сквозные ставки для западного маршрута МТК «Север – Юг»
    19.12.2025 РЖД модернизировали контейнерный терминал в Уссурийске
    Госрегулирование Показать всё
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    22.12.2025 Квота на вывоз риса в 2026 году
    16.12.2025 Продлен срок упрощенного ввоза товаров из Казахстана и Киргизии
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •