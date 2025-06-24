Импорт кофе в регионе Сибирского таможенного управления

С начала 2025 года сибирские таможенники оформили импорт 97,6 тонн кофе почти на 78 млн рублей, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

Преимущественно в Сибирь ввозили нежареный кофе арабика – 94,5 тонны (97% от общего объема поставок). Также в регион поступило более 3 тонн жареного кофе арабика в зернах.

Импорт кофе в СФО осуществлялся из 8 стран мира, включая государства Африки, Южной и Центральной Америки. Лидером стала Эфиопия — на её долю пришлась треть всех партий, а объёмы за 5 месяцев 2025 года выросли в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новой страной-поставщиком кофе за последние три года стала Коста-Рика.

Больше всего кофе ввезли предприниматели Новосибирской области, а также Омской области и Красноярского края.

Также с января по июнь 2025 года в Сибирь ввезено 1,7 тыс. тонн какао-порошка на более 675 млн рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 22,6%. Все партии ввезены организациями Иркутской области.

Фото: ФТС