На Таганрогском подходном канале начались ремонтные дноуглубительные работы

ФГУП «Росморпорт» приступило к ремонтным дноуглубительным работам в акватории морского порта Таганрог. Дноуглубление проводится в рамках реализации проекта по восстановлению проектных габаритов на Таганрогском подходном канале и подходах к гидротехническим сооружениям морского порта Таганрог, сообщает пресс-служба предприятия.

В настоящее время работы выполняются собственной дноуглубительной техникой предприятия: ремчерпание на канале осуществляет многочерпаковый земснаряд «Днестр», для транспортировки извлеченного грунта в подводный отвал используется грунтоотвозная шаланда «Дельтовая-10». До конца марта ожидается также прибытие многочерпакового земснаряда «Северная» с грунтоотвозными шаландами «Морская» и «Трудовая».

Кроме того, в ближайшее время ожидается начало ремонтных дноуглубительных работ в акватории плавучего причала № 9 морского порта Таганрог с помощью многочерпакового земснаряда «Кубань-2» и грунтоотвозных шаланд «Одесская-6», «Таганрогская», «Дельтовая-11».

Всего на 2025 год в морском порту Таганрог запланировано извлечение и вывоз в районы захоронения 1,53 млн куб. м донного грунта. Из них с помощью собственной дноуглубительной техники ФГУП «Росморпорт» планируется извлечь свыше 1 млн куб. м донного грунта, еще 470 тыс. куб. м будет извлечено с задействованием техники подрядной организации, которая будет определена по итогам проведения конкурсных процедур. Дополнительно к имеющемуся составу флота предприятие готовит к перебазированию из Астрахани с открытием навигации на реке дополнительный земкараван в составе многочерпаковогого земснаряда «Северо-Западный — 503» и трех шаланд.

С июля по декабрь 2025 года ФГУП «Росморпорт» также планирует выполнить ремонтные дноуглубительные работы в объеме 380 тыс. куб. м с целью поддержания навигационных параметров Азово-Донского морского канала. В результате проведения работ проходная осадка судов к концу года будет увеличена.

Кроме того, в рамках улучшения условий судоходства морских портов Азов и Ростов-на-Дону в 2025 году запланированы работы в объеме 80 тыс. куб. м по реализации проекта «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию глубин на судоходных участках реки Дон от морского порта Азов (3 169 км) до 3 147 км и от 3 142,4 км до пос. Аксай (3 121 км) на период 2023-2033 гг.». Работы позволят обеспечить навигационную глубину 4 м на судоходном участке реки Дон от 3 121 км до 3 169 км.

Фото: ФГУП «Росморпорт»