Заложены две шаланды для Азово-Черноморского бассейна

15 декабря на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась церемония закладки килей двух самоходных самораскрывающихся шаланд проекта PBSHB6 — «Цемесская» и «Волна».

Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, памятные доски в основания шаланд заложили в присутствии помощника Президента России, председателя Морской коллегии Российской Федерации Николая Патрушева, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени, главы Республики Карелия Артура Парфенчикова, руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко и генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергея Пылина.

Шаланды «Цемесская» и «Волна» строятся по заказу ФГУП «Росморпорт» для Азово-Черноморского бассейнового филиала. После завершения строительства они будут работать в морских портах Новороссийск, Ейск, Темрюк, Тамань, Кавказ.

Всего до конца 2027 года Онежский судостроительно-судоремонтный завод должен завершить строительство шести шаланд для проведения дноуглубительных работ в Азово-Черноморском бассейне.

Другие суда серии, получившие названия «Азовская-1», «Азовская-2», «Азовская-3» и «Азовская-4», предназначены для работы в морских портах Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, на Азово-Донском морском канале и Таганрогском подходном канале.

В настоящее время в распоряжении Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт – шесть грунтоотвозных шаланд 60-х – 80-х годов постройки.

Суда спроектированы проектно-конструкторским бюро «Петробалт» и предназначены для перевозки и складирования грунта при очистке акваторий портов и судоходных путей во время дноуглубительных работ.

Фото: Росморречфлот