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В России будет сформирован дноуглубительный флот
21.04.2025

В России будет сформирован дноуглубительный флот

    • Формирование собственного флота для дноуглубительных работ — ближайшие меры государства по развитию Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути. Как сообщается в телеграм-канале правительства РФ, об этом заявил в ходе совещания под руководством помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева в Архангельске глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

    «Потребность в дноуглублении ежегодно растет, при этом применяемые сегодня решения, такие как аренда флота у зарубежных судовладельцев, привели к резкому росту стоимости работ — в шесть раз в 2024 году. Такая динамика может привести к росту портовых сборов более чем в 10 раз, поэтому есть решение формировать собственный дноуглубительный флот в количестве 16 специальных судов», — сказал А.Чекунков.

    Фото: телеграм-канал правительства РФ


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