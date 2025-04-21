В России будет сформирован дноуглубительный флот

Формирование собственного флота для дноуглубительных работ — ближайшие меры государства по развитию Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути. Как сообщается в телеграм-канале правительства РФ, об этом заявил в ходе совещания под руководством помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева в Архангельске глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Потребность в дноуглублении ежегодно растет, при этом применяемые сегодня решения, такие как аренда флота у зарубежных судовладельцев, привели к резкому росту стоимости работ — в шесть раз в 2024 году. Такая динамика может привести к росту портовых сборов более чем в 10 раз, поэтому есть решение формировать собственный дноуглубительный флот в количестве 16 специальных судов», — сказал А.Чекунков.

Фото: телеграм-канал правительства РФ