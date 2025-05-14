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Спущен на воду земснаряд для Волго-Каспийского канала
14.05.2025

Спущен на воду земснаряд для Волго-Каспийского канала

    • 13 мая состоялась торжественная церемония спуска на воду несамоходного фрезерного земснаряда рефулерного типа «Николай Гричановский» и судна обеспечения «Берилл», предназначенного для эксплуатации в связке с земснарядом. Суда строятся для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), а также на акваториях и подходах к морским портам Астрахань и Оля, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Суда строятся ООО «Стройлидерплюс» (Астраханская область) по заказу ФГУП «Росморпорт».

    «Николай Гричановский» – второе судно серии из трех земснарядов проекта FPDG3, которые отличаются высокой производительностью. Головное судно серии – земснаряд «Николай Русанов», вошедший в состав флота ФГУП «Росморпорт» в 2024 году, в настоящее время используется для осуществления дноуглубления на канале.

    Земснаряды данного проекта оснащены грунтовыми насосами производительностью более 7 тыс. куб. м/ч по воде, системами автоматизированного контроля дноуглубительных работ российского производства. Автономность судов по запасам топлива, моторного масла, пресной воды и провизии составляет не менее 7 суток. Корпуса предназначены для тяжелого круглосуточного и круглогодичного режима работы и продолжительной эксплуатации.

    Новый земснаряд серии назван в честь капитана-багермейстера Николая Алимпиевича Гричановского. «С 1958 года Н.А.Гричановский работал багермейстером земснаряда «Волго-Каспийская № 2», признанного одним из лучших судов Каспрейдморпути, затем был капитаном еще нескольких земснарядов и капитаном-наставником в Каспрейдморпути, также трудился в Астраханском производственном объединении морского транспорта и Северо-Каспийском морском пароходстве», – говорится в пресс-релизе.

    «Берилл» – головное судно серии проекта FPW1. Суда предназначены для обеспечения работ земснарядов, включая толкание и буксировку, работу с буями и якорями. На судах этого проекта располагаются краны грузоподъемностью 2,5 тонны, с помощью которых будут подниматься и опускаться якоря для удержания земснарядов. Суда проекта FPW1 также способны транспортировать грузы и персонал, обеспечивать другие суда топливом и водой и выполнять иные вспомогательные работы при дноуглублении.

    Всего для ФГУП «Росморпорт» будет построено три судна серии, предназначенных для эксплуатации в связке с несамоходными фрезерными земснарядами высокой производительности проекта FPDG3.

    Фото: Росморречфлот

     

     


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