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О восстановлении контейнеропотока через российские порты
28.03.2025

О восстановлении контейнеропотока через российские порты

    • По итогам 2024 года российские порты по контейнерообороту практически вышли на совокупные объемы 2021 года. Такие данные привела, выступая на организованной ВИВА КОНСАЛТ конференции ShippingRu в Петербурге, директор по маркетингу информационно-аналитического агентства SeaNews Елена Шелеметьева.

    По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в абсолютных цифрах суммарный контейнеровоборот в прошлом году отстает от показателя 2021 года всего на 37 тысяч TEU, или на 0,7%.

    Как изменились контейнеропотоки на разных направлениях, а также какова динамика ставок на контейнерные перевозки – смотрите доклад Елены ниже.

    Фото, видео: ИАА SeaNews


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