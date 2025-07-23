Перевозки зерна по жд, 6 месяцев 2025

Перевозки по железной дороге зерна для потребителей внутри страны выросли на 15% в первом полугодии, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.

Всего во внутреннем сообщении было отправлено 5,4 млн тонн зерна (+15% к показателю января-июня 2024 года), в том числе 108 тыс. тонн – в контейнерах (7 тыс. TEU).

Регионами-лидерами по объёмам погрузки стали:

Алтайский край – с 657 тыс. тонн (рост в 4,6 раза),

Омская область – 590 тыс. тонн (рост в 4 раза) и

Амурская область – 504 тыс. тонн (рост в 1,6 раза).

Основной объём зерновых был предназначен для регионов европейской части России и Дальнего Востока.

Фото: РЖД