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Перевозки зерна по жд, 6 месяцев 2025
23.07.2025

Перевозки зерна по жд, 6 месяцев 2025

    • Перевозки по железной дороге зерна для потребителей внутри страны выросли на 15% в первом полугодии, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.

    Всего во внутреннем сообщении было отправлено 5,4 млн тонн зерна (+15% к показателю января-июня 2024 года), в том числе 108 тыс. тонн – в контейнерах (7 тыс. TEU).

    Регионами-лидерами по объёмам погрузки стали:

    • Алтайский край – с 657 тыс. тонн (рост в 4,6 раза),
    • Омская область – 590 тыс. тонн (рост в 4 раза) и
    • Амурская область – 504 тыс. тонн (рост в 1,6 раза).

    Основной объём зерновых был предназначен для регионов европейской части России и Дальнего Востока.

    Фото: РЖД


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