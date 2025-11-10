Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2025
10.11.2025

Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.04.2025
    Операционные итоги Глобал Портс, 1 квартал 2025
    Контейнерооборот вырос на 2,5%.
    2025Global Ports
    0
    30.01.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 5 неделя, 2025
    Ставки уменьшились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    24.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 4 неделя 2025
    Тренд на снижение индекса контейнерных перевозок
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    26.06.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2025 в деталях
    Вырос на 31,1%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    26.09.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 39, 2025
    Ставки продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2025Drewryиндекс Drewry WCI
    0
    05.05.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 18 неделя, 2025
    Ставки стоят на месте
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.11.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2025
    10.11.2025 «РЖД Логистика» отправила первый контейнерный поезд в новый иранский логистический хаб
    10.11.2025 Железнодорожные контейнеры, 10 месяцев 2025: снижение на 3,9%
    10.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2025
    07.11.2025 Вместимость контейнерного флота MSC превысила отметку в 7 млн TEU
    07.11.2025 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2025
    Госрегулирование Показать всё
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •