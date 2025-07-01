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Экспортные перевозки химикатов по жд, 2 месяца 2025
01.07.2025

Грузы РЖД, 6 месяцев 2025: снижение продолжается

    • По итогам первых 6 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,6% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 554,5 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 163,1 млн тонн – на 3,6% меньше, чем за январь-июнь 2024 года.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 5% до 99,1 млн тонн.

    Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 0,9% до 53,8 млн тонн, строительных грузов – на 19,5% до 46,5 млн тонн.

    Объем погрузки черных металлов уменьшился на 17,2% до 26,7 млн тонн, химикатов и соды – на 3,2% до 10,3 млн тонн, цемента – на 15,2% до 9,8 млн тонн, лома черных металлов – на 32,2% до 3,8 млн тонн, зерна – на 36,4% до 10,1 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 19,1% до 13,5 млн тонн, кокса – на 14,5% до 5,1 млн тонн, лесных грузов – на 4,5% до 13,3 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 7,8% до 55,3 млн тонн.

    Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 4,8% до 35,5 млн тонн. цветной руды и серного сырья – на 2,9% до 8,5 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД в июне 2025 года составила 89,3 млн тонн, на 9,2% меньше, чем в июне прошлого года и на 5,6% меньше, чем в мае этого года.

    «Значительные потери в объемах связаны с непредъявлением грузов по уже согласованным заявкам на перевозку. За первое полугодие в направлении портов Северо-Запада грузоотправители отказались от погрузки 5,4 млн тонн угля, в направлении портов Юга – 2,1 млн тонн. По этой же причине на 0,82 млн тонн недовыполнены параметры соглашения по вывозу угля из Кузбасса на Восток. При этом из-за позднего отказа грузоотправителей от запланированной перевозки по лимитирующим направлениям существенно сокращаются возможности использовать зарезервированную таким образом мощность для отправки других грузов», – пояснили в компании.

    «Из-за сжатия спроса на внутреннем рынке в целом по сети РЖД снизилась погрузка строительных грузов, черных металлов и металлолома. В связи с ремонтами на ряде НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов. В экспорте отрицательная динамика вызвана снижением предъявления зерновых грузов (-57,1%) из-за сокращения валового сбора, а также каменного угля (-2,5%) из-за продолжающегося снижения мировых котировок».

    В то же время, отметили в РЖД, «На фоне благоприятной конъюнктуры рынка в январе – июне до нового рекордного уровня выросла погрузка удобрений (+4,8% к первому полугодию 2024 года), прежде всего на экспорт (+27,9%). Отправка грузов по самому востребованному восточному направлению увеличилась на 2,6%. При этом обеспечен рост перевозок как угля (+2,3%), так и неугольных грузов (+3,5%), в том числе удобрений (+75,3%), черных металлов (+1,2%), железной руды (+14,3%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+7,9%)».

    Грузооборот за первые 6 месяцев 2025 года составил 1249,9 млрд тарифных т/км, что на 1% ниже показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем мае сократился на 0,8% до 1549 млрд т/км.

    В июне грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% до 2001,4 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 1,8% и составил 248 млрд т/км.

    Фото: РЖД


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