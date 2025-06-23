РЖД вводят скидки

Правление РЖД приняло ряд тарифных решений), направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт, сообщила компания в своем телеграм-канале.

С 1 июля до конца 2025 года будут действовать объёмные скидки:

27,9% – на перевозки чугуна со станции Череповец-2 на припортовые станции Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге.

50% – на перевозки проката черных металлов из Тюмени (станция Войновка) на станции целого ряда железных дорог страны.

22,5% – на перевозки листовой стали на подмосковную станцию Бужаниново.

Фото: РЖД