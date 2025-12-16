Информационно-аналитическое агентство
Первый поезд с восьмиосными цистернами
16.12.2025

    • Поезд, в составе которого 29 восьмиосных цистерн модели 15-1271 «Находка», погружен на полигоне Куйбышевской железной дороги в Татарстане, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. Инновационные вагоны принадлежат Федеральной грузовой компании, «дочке» РЖД.

    В адрес грузополучателей Якутии и Дальнего Востока отправлено арктическое дизельное топливо, необходимое для бесперебойной работы транспортных средств в суровых регионах Крайнего Севера, в том числе тепловозов для угольных месторождений. Общий вес нефтепродуктов составил около 4 тыс. тонн.

    Восьмиосная цистерна модели 15-1271 «Находка» имеет повышенную грузоподъёмность 150 тонн и увеличенный объём котла 184 м³. Это позволяет перевозить почти на 14% больше как светлых, так и тёмных нефтепродуктов по сравнению с типовыми 4-осными цистернами.

    Всего в парке ФГК 41 восьмиосная цистерна. Все они уже заняты в грузоперевозках: помимо 29 вагонов, которые движутся на Дальний Восток, ещё 7 цистерн отправлены из Татарстана в Московскую область, 5 единиц задействованы в перевозках на инфраструктуре крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

    Скрин видео: РЖД


    Новости по теме
    17.04.2025
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 3 месяца 2025
    В январе-марте 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 13,3%.
    Железная рудаПогрузкаРЖДЭкспорт
    0
    18.11.2025
    Жд экспорт в направлении Казахстана обновил исторический максимум
    Железнодорожные перевозки экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы в январе-октябре выросли на 7,2%.
    КазахстанРЖДЭкспорт
    0
    17.11.2025
    Перевозки зерна по жд, октябрь 2025
    На экспорт было погружено 2,7 млн тонн зерна нового урожая.
    2025ЗерноПогрузкаРЖД
    0
    18.11.2025
    Экспорт по жд черных металлов, 10 месяцев 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-октябре 2025 года выросли на 14,3%.
    2025РЖДЧерные металлы
    0
    10.07.2025
    Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-июнь 2025 года составили 3 млн 779,8 тыс. TEU.
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    18.02.2025
    Путейцев оденут в экзоскелеты
    Специальные костюмы будут носить те, кто занимается работами, которые требуют значительных физических усилий.
    КадрыперсоналРЖДЭкзоскелет
    0


  •  




