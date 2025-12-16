Первый поезд с восьмиосными цистернами

Поезд, в составе которого 29 восьмиосных цистерн модели 15-1271 «Находка», погружен на полигоне Куйбышевской железной дороги в Татарстане, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. Инновационные вагоны принадлежат Федеральной грузовой компании, «дочке» РЖД.

В адрес грузополучателей Якутии и Дальнего Востока отправлено арктическое дизельное топливо, необходимое для бесперебойной работы транспортных средств в суровых регионах Крайнего Севера, в том числе тепловозов для угольных месторождений. Общий вес нефтепродуктов составил около 4 тыс. тонн.

Восьмиосная цистерна модели 15-1271 «Находка» имеет повышенную грузоподъёмность 150 тонн и увеличенный объём котла 184 м³. Это позволяет перевозить почти на 14% больше как светлых, так и тёмных нефтепродуктов по сравнению с типовыми 4-осными цистернами.

Всего в парке ФГК 41 восьмиосная цистерна. Все они уже заняты в грузоперевозках: помимо 29 вагонов, которые движутся на Дальний Восток, ещё 7 цистерн отправлены из Татарстана в Московскую область, 5 единиц задействованы в перевозках на инфраструктуре крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

