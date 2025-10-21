Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 вырос на 9,4%

В сентябре 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя сентября 2024 года на 9,4%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 7,8%. Каботаж вырос на 35,9%. В экспорте было перевалено на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2025 года составляла 33,8%.

Груженых контейнеров было обработано на 16,6% больше, чем в сентябре 2024 года. Из общего объема груженых 18,3% приходилось на рефконтейнеры, 81,7% – на сухие.

44,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 28,5% – в каботаже, 27% – в экспорте, 0,1% — в транзите.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 7,6%.

В сентябре 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 79,4%, Калининград обработал 18,9%, на Усть-Лугу приходился 1,7%.

