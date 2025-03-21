Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь 2025
21.03.2025

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 6, 2025
    Ставки увеличились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    27.02.2025
    Россия и Ирак подписали соглашение в области морского транспорта
    В Багдаде
    ИракМорской транспортРоссияСоглашение
    0
    22.01.2025
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 11 месяцев 2024
    Поставки из России сократились почти на треть
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатМорские перевозки
    0
    20.03.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 12, 2025
    Ставки не меняются десятую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    06.03.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2025: выросла перевалка сжиженного газа
    Экспорт сократился на 8,9%, каботаж увеличился на 2,3%.
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    13.03.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 11, 2025
    Ставки повысились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.03.2025 Контейнеры оказались лишними
    21.03.2025 FESCO договорилась с операторами терминалов
    21.03.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2025
    20.03.2025 FESCO и ТАИФ НК договорились о развитии контейнерных перевозок химической продукции
    20.03.2025 Комплекс перевалки навалочных грузов на ПЛП
    20.03.2025 Тягачи для ВМТП
    Госрегулирование Показать всё
    21.03.2025 Таможенный пост два в одном
    05.03.2025 Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •