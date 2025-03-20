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Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 в деталях
20.03.2025

Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 снизился на 5,9%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2025 года снизился на 5,9% относительно показателя февраля прошлого года.

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    Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 снизился на 5,9%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 16,1%, транзит – на 88,1%. В экспорте было перевалено на 5,5% больше, чем в феврале 2024 года. Каботаж увеличился на 0,8%.

    Груженых контейнеров было обработано на 11,2% меньше, чем в феврале 2024 года. Из общего объема груженых 12,5% приходилось на рефконтейнеры, 87,5% – на сухие.

    52,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 29,4% – в экспорте, 17,6% – в каботаже и 0,2% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 11,9%.

    В феврале 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 41,4%, Балтийский бассейн обработал 37,6%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 17,9%, 2,9 % и 0,1% соответственно.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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