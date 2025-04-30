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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2025 в деталях
30.04.2025

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2025: снизилась перевалка сжиженного газа

    • В марте 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 9,9% относительно показателя марта прошлого года.

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    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2025: снизилась перевалка сжиженного газа

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 64,4% всех грузов, сократился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 13,3%. В каботаже было перевалено на 62% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос на 19,7%, импорт – на 20,5%.

    В марте этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,2%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В марте 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 41,6% и 16,1% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 11,8%, на уголь и кокс – 8,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте угля и кокса, перевалка которых выросла в 2,4 раза. Прочих навалочных грузов было обработано на 46% больше, чем в марте 2024 года, оборот грузов в контейнерах увеличился на 26,7%.

    Наиболее значительно, на 61% снизилась перевалка сжиженного газа. Зерна перевалили на 58,4% меньше, чем в марте 2024 года, накатных грузов (ро-ро) обработали на 38,5% меньше.

    В марте 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 63,7%, доля порта Тамань была 9,8%, Туапсе – 8,6%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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