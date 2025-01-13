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Грузовые поезда Китай – Европа через Хоргос в 2024 году
13.01.2025

Грузовые поезда Китай – Европа через Хоргос в 2024 году

    • По итогам 2024 года Хоргос, крупный железнодорожный узел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, обработал 8730 грузовых поездов Китай – Европа. Это на 12,5% больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные местной таможни.

    В прошлом году через Хоргос прошло 12,1 млн тонн грузов, на 10,9% больше, чем годом ранее.

    Ежедневно в 2024 году сухой порт обслуживал в среднем более 22 грузовых поездов Китай – Европа, которые доставляли такие товары как предметы первой необходимости, механическое и электрическое оборудование, а также электронику на рынки Средней Азии и Европы.

    По информации местной таможни, благодаря упрощению таможенных процедур время оформления грузового поезда в Хоргосе сократилось с 12 до 6-8 часов.

    На сегодняшний день через Хоргос в Среднюю Азию и Европу прошло более 40 тыс. грузовых поездов по 85 маршрутам.

    Фото: Xinhua


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