Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2025
11.09.2025

Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2025: снижение углубляется

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-август 2025 года составили 5 млн 26 тыс. TEU, на 3,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 976,3 тыс. TEU – на 5,1% меньше, чем годом ранее, в экспортном – 1 млн 180,6 тыс. TEU (+7,6%).

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 3 млн 579 тыс. TEU – на 6,4% меньше, чем в январе-августе 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 53,4 млн тонн, на 2,6% меньше, чем годом ранее.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,8 раза до 8,8 тыс. TEU, сахара (+29,6% до 5,2 тыс. TEU) и цветных металлов (+29% до 108,9 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках продуктов перемола (+4,9% до 27,2 тыс. TEU), лесных грузов (+1,2% до 401,8 тыс. TEU), бумаги (+7,9% до 260,5 тыс. TEU), черных металлов (+3,6% до 144,7 тыс. TEU) , цветной руды и серного сырья (+9,8% до 22,9 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+14,6% до 247,1 тыс. TEU).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок каменного угля – на 48,9% до 4,9 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 42,1% до 186,6 тыс. TEU, строительных грузов – на 35,2% до 119,4 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 22,1% до 7,1 тыс. TEU.

    Перевозки химикатов и соды сократились на 1,8% до 528,8 тыс. TEU, зерна – на 10,3% до 77,1 тыс. TEU, метизов – на 4,2 до 281 тыс. TEU, промышленных товаров – на 1,2% до 283 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 16,4% до 218,2 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 9,8% до 62,3 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах химических и минеральных удобрений снизились на 9,4% до 300,8 тыс. TEU, рыбы – на 5,6% до 22,6 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 7,6% до 18,4 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 0,8% до 134,9 тыс. TEU.

    В августе во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 619,8 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 236,3 тыс. TEU, в экспортном – 141,6 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в августе порядка 444,6 тыс. TEU.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 17-21 февраля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews с 17 по 21 февраля 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    02.04.2025
    Грузы РЖД, 3 месяца 2025: минус 6%
    По итогам первых трех месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 6,1%.
    2025ПогрузкаРЖД
    0
    02.06.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025 в деталях
    Снизился на 10,4%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    16.05.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 20 неделя 2025
    Цены идут вверх
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    26.03.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 в деталях
    Вырос на 7,2%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    11.02.2025
    Корейские верфи в январе этого года получили 62% мировых заказов
    По тоннажу
    20242025КитайКонкуренция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.09.2025 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2025: снижение углубляется
    10.09.2025 Зафрахтованный ZIM контейнеровоз потерял почти 70 контейнеров
    10.09.2025 Первый электрический ричстакер на терминале Глобал Портс
    09.09.2025 Первая экспортная отправка пиломатериалов с использованием электронной площадки «Оператор товарных поставок»
    09.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2025
    08.09.2025 FESCO об обслуживании Калининграда в рамках deep sea линии FBOL
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •