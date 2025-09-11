Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2025: снижение углубляется

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-август 2025 года составили 5 млн 26 тыс. TEU, на 3,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 976,3 тыс. TEU – на 5,1% меньше, чем годом ранее, в экспортном – 1 млн 180,6 тыс. TEU (+7,6%).

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 3 млн 579 тыс. TEU – на 6,4% меньше, чем в январе-августе 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 53,4 млн тонн, на 2,6% меньше, чем годом ранее.

По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,8 раза до 8,8 тыс. TEU, сахара (+29,6% до 5,2 тыс. TEU) и цветных металлов (+29% до 108,9 тыс. TEU).

Положительная динамика отмечена также в перевозках продуктов перемола (+4,9% до 27,2 тыс. TEU), лесных грузов (+1,2% до 401,8 тыс. TEU), бумаги (+7,9% до 260,5 тыс. TEU), черных металлов (+3,6% до 144,7 тыс. TEU) , цветной руды и серного сырья (+9,8% до 22,9 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+14,6% до 247,1 тыс. TEU).

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок каменного угля – на 48,9% до 4,9 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 42,1% до 186,6 тыс. TEU, строительных грузов – на 35,2% до 119,4 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 22,1% до 7,1 тыс. TEU.

Перевозки химикатов и соды сократились на 1,8% до 528,8 тыс. TEU, зерна – на 10,3% до 77,1 тыс. TEU, метизов – на 4,2 до 281 тыс. TEU, промышленных товаров – на 1,2% до 283 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 16,4% до 218,2 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 9,8% до 62,3 тыс. TEU.

Перевозки в контейнерах химических и минеральных удобрений снизились на 9,4% до 300,8 тыс. TEU, рыбы – на 5,6% до 22,6 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 7,6% до 18,4 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 0,8% до 134,9 тыс. TEU.

В августе во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 619,8 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 236,3 тыс. TEU, в экспортном – 141,6 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в августе порядка 444,6 тыс. TEU.

Фото: РЖД