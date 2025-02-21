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Контейнеров нужно больше
21.02.2025

Контейнеров нужно больше

    • China International Marine Containers (CIMC), крупнейший в мире производитель контейнеров, заявил о полной загрузке свои производственных мощностей до конца марта, сообщает Container News. Растущий спрос на контейнеры связан с ситуаций в регионе Красного моря.

    В компании также заявили, что чистая прибыль CIMC по итогам 2024 года вырастет относительно 2023 года в 6-8 раз и составит от 340 до 480 млн долларов.

    «Рынок контейнерных перевозок в 2024 году циклично восстанавливался, спрос увеличился. Производство и продажа стандартных сухих контейнеров достигли рекордного уровня, поэтому наша выручка и прибыль существенно выросли. Наш портфель заказов значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и первый квартал этого года законтрактован», – поясняют в компании.

    CIMC обнародует данные о производстве за 2024 год в конце марта. Но, по имеющимся данным, объем производства сухих контейнеров за первые три квартала 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 5 раз, до 2,49 млн TEU.

    Несмотря на неопределенность на глобальном рынке контейнерных перевозок в 2025 году, топ-менеджмент CIMC сохраняет позитивный настрой.

    «Диверсификация цепочек поставок и увеличение TEU-миль, а также дисбаланс контейнерных потоков и замена старых контейнеров будут генерировать спрос», – ожидают в CIMC.

    Фото: CIMC

     


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