Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 34, 2025
29.08.2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 35, 2025

    Новости по теме
    07.05.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, апрель 2025
    Рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам апреля 2025 года
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    17.03.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2025
    Морской газойль продолжает дешеветь
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    06.03.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов увеличился на 1,3%
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.08.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июле 2025: выросла перевалка нефти
    Экспорт сократился на 15,5%.
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    19.06.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 25 неделя, 2025
    Ставки стоят на месте.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    04.03.2025
    Грузы РЖД, 2 месяца 2025: снижение по большинству позиций
    По итогам первых двух месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 5,6%.
    2025ПогрузкаРЖД
    0


  •  




