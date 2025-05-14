Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2025: выросла перевалка черных металлов

В марте 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 41,7% относительно показателя марта 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 70,2%. Транзит вырос на 2,9%. В импорте было перевалено на 45,9% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 3,5%.

В марте 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,8%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 32,7% приходилось на нефть. Доля тарно-штучных грузов в марте 2025 года соответствовала 15,6%. Третий по объемам груз – пищевой налив, его доля составляла 15,5%.

Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла в 4,2 раза. Угля и кокса было обработано в 2,2 раза больше, чем в марте 2024 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос на 88,7%.

Наиболее значительно, на 98,5% сократилась перевалка зерна. Грузооборот прочих навалочных грузов уменьшился на 64,5%, химических и минеральных удобрений – на 35,4%.

В марте 2025 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 48,7%, Махачкала обработала 47,6%, на Оля приходилось 3,7%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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