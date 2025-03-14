Аналитический дайджест SeaNews, 10-14 марта 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные порты Турции, январь 2025

Контейнерооборот Турции по итогам первого месяца 2025 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился на 15%.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 11 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 7%.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2025: снизилась перевалка рефгрузов

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 23%.

Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2025: снижение грузопотока в феврале

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-февраль 2025 года составили 1 млн 288 тыс. TEU.

Жд экспорт через порты, 2 месяца 2025

В январе-феврале по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 52,8 млн тонн грузов.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам февраля 2025 года.

Жд перевозки зерна, 2 месяца 2025

Перевозки зерна по железной дороге для потребителей внутри страны растут.

РЖД о перевозках соли

В январе-феврале 2025 года перевозки соли по сети РЖД на внутренний рынок выросли на 7,8%.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Армения в январе 2025 года

По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе 2025 года составили 166,7 млн долларов.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, итоги 2024

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию по итогам 2024 года в денежном выражении составил 8,5 млрд евро.

Товарооборот Россия – Южная Корея в январе 2025 году

По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе 2025 года снизился на 20,5%.

Товарооборот Россия – Турция в январе 2025 года

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в январе 2025 года снизился на 5,3%.

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, итоги 2024

По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз по итогам 2024 года в денежном выражении составил 566,1 млн евро.

Российский экспорт и импорт, январь 2025

Внешнеторговый оборот России по итогам января 2025 года составил 50,7 млрд долларов.

Товарооборот Россия – Япония в январе 2025 года

По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе 2025 года снизился на 8,6%.

Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, итоги 2024

По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него по итогам 2024 года составил 360 тыс. тонн

Экспорт никеля и изделий из него из РФ в ЕС, итоги 2024

По данным Евростата, российский экспорт никеля и изделий из него в Евросоюз по итогам 2024 года составил 103 тыс. тонн.

Финансы

Финансовые результаты Совкомфлота за 2024 год

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2025

На 10 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Сервис FREIGHTMarket обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по ставкам контейнерных линий с датой валидности март 2025 года и статистика судозаходов контейнеровозов в ключевые порты РФ за февраль 2025 года.

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, март 2025

По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в марте года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1406 долларов.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2025

На 11 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 11, 2025

На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов подросли.

Фрахтовый рынок Черного моря, 11 неделя, 2025

На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 11, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются девятую неделю подряд.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 10 неделя 2025

На 10 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах продолжают снижаться.

Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2025

На 11 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах снизились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 11 неделя 2025

Морской газойль продолжает дешеветь.

Фото: Shipspotting / Robbie Cox