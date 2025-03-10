Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2025: снизилась перевалка рефгрузов

В январе 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 20,9% относительно показателя января 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 23%, транзит – на 10,7%. В импорте было перевалено на 32% меньше, чем годом ранее. Каботаж вырос 28%.

В январе 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,95%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 44% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, ее доля составляла 25,5%. Доля пищевого налива в январе 2025 года соответствовала 7,2%.

Самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов, перевалка которых выросла в 6,1 раза. Прочих насыпных грузов было обработано в 2,2 раза больше, чем в январе 2024 года. Оборот химических и минеральных удобрений вырос в 2,1 раза.

Наиболее значительно, на 50,7% сократилась перевалка прочих навалочных грузов. Грузооборот прочих генеральных грузов уменьшился на 49,2%, грузов в контейнерах – на 47,9%.

В январе 2025 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 53,8%, Махачкала обработала 38,7%, на Оля приходилось 7,5%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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