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Сервис FREIGHTMarket обновлен
10.03.2025

Сервис FREIGHTMarket обновлен

    • Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков.

    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по ставкам контейнерных линий с датой валидности март 2025 года и статистика судозаходов контейнеровозов в ключевые порты РФ за февраль 2025 года.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНО: расширена аналитика предоставляемых данных, добавлены условия предоставления ставок фрахта FIFO/FILO и т.д.

    Условия предоставления ставки добавлены в фильтры, в таблицу ставок добавлена колонка «Условия».

    FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более чем 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: Shipspotting / lys

     


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