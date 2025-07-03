Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2025 снизился на 25,1%

В мае 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 25,1% относительно показателя мая 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (99,6%), который по итогам отчетного месяца уменьшился на 21,4%. Экспорт упал на 95,5%. Импорт составил 9 TEU. В мае прошлого года импорта не было.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2025 года соответствовала 1,9%.

Груженых контейнеров было обработано на 21,9% меньше, чем в мае 2024 года. Из общего объема груженых 1,2% приходилось на рефконтейнеры, 98,8% – на сухие.

99,5% груженых контейнеров прошли в каботаже, 0,4% – в экспорте, 0,04% – в импорте.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 32,8%.

В мае 2025 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 45%, на Мурманск приходилось 36,5%, через Архангельск прошло 11,6%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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