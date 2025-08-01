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Контейнерный поезд из Петрозаводска во Владивосток
01.08.2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2025

    На 30 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах снизились.

    Финансовые показатели CMA CGM за второй квартал 2025 года

    CMA CGM обнародовала финансовые показатели за второй квартал 2025 года.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 31 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 31 неделе 2025 года снизился относительно показателя прошлой недели на 1%.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2025: снизилась перевалка цветных металлов

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,7% всех грузов, снизился.

    Погрузка химикатов на экспорт по жд, 6 месяцев 2025

    Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-июне выросла на 10,6%.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2025 в деталях

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 22,3%.

    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 6 месяцев 2025

    В январе-июне 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 20,4 млн тонн грузов. 

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне вырос на 23,4%

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2025 года соответствовала 24,4%.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июне 2025 в деталях

    В июне 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 18,5%.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июне 2025: выросла перевалка руды

    В импорте было перевалено на 4,9% меньше, чем годом ранее.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 в деталях

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2025 года соответствовала 46,2%.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 снизился на 20,5%

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 30,2%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2025 в деталях

    В июне 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна остался на уровне показателя аналогичного месяца 2024 года.

    Грузы РЖД, 7 месяцев 2025: снижение затормозилось

    По итогам первых 7 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Азербайджан в первом полугодии 2025

    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в первом полугодии 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 16,2%.

    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-май 2025

    По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-мае 2025 года составил почти 1,2 млн тонн.

    Товарооборот Россия – Индия в январе-мае 2025

    По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе-мае 2025 года снизился на 7,9%.

    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-май 2025

    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-мае 2025 года составил 11,4 млн тонн.

    ФТС об импорте овощей и фруктов на Камчатку

    За 7 месяцев 2025 года в морском порту Петропавловск-Камчатский таможенные органы оформили более 1,7 тыс. тонн импортных овощей и фруктов.

     

    Порты

    Грузооборот морских портов Китая в первом полугодии 2025

    В первом полугодии этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 4% по сравнению показателем первых 6 месяцев 2024 года.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 31 неделя, 2025

    На 31 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели продолжили увеличиваться.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 31 неделя, 2025

    На 31 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно прошлой неделе остались прежними.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 31, 2025

    На 31 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов снизились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 31, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются пятую неделю подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 30 неделя 2025

    На 30 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрировали разнонаправленную динамику.

     

    Фото: ОТЭКО


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