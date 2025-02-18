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Назначение в ФТС
18.02.2025

M-Line расширяет ротацию китайского сервиса

    • M-Line расширяет ротацию китайского сервиса«Усть-Лужский контейнерный терминал» принял судно регулярного контейнерного сервиса, который связывает Санкт-Петербург и Усть-Лугу с портами Шри-Ланки, Индии и Китая, сообщили в Глобал Портс. Оператором сервиса выступает компания M-Line.

    Как пояснили SeaNews в пресс-службе M-Line, речь идет о расширении ротации китайского сервиса линии, MCREX. На этом трейде у M-Line задействовано три судна вместимостью 2,5-4 тыс. TEU (всего линия оперирует сейчас 12 судами).

    Частота сервиса MCREX – раз в три недели. В Китае судозаходы выполняются в порты Наньша, Шекоу, Нинбо, Шанхай и Тяньцзинь, на Шри-Ланке – в Коломбо.

    Фото: Глобал Портс, карта судозаходов: M-Line


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