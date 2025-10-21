Второй жилой блок на атомном ледоколе «Чукотка»

«Балтийский завод» успешно установил на универсальном атомном ледоколе проекта 22220 «Чукотка» еще один укрупненный блок секций жилой надстройки весом около 300 тонн, сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации. После завершения строительства в нем будут оборудованы каюты, кают-компания, столовая, зоны отдыха и другие помещения для экипажа.

Установка конструкции производилась в несколько этапов с использованием большегрузных модульных платформ, буксиров, мостовых и плавучих кранов.

Длина установленного блока превышает 22 м, ширина – 25 м, высота составляет 8,5 м. В нем уже установлены вентиляционные шахты, трубопроводы общесудовых систем и другое необходимое оборудование. После завершения монтажа корпусных конструкций начнется обустройство внутренних помещений.

Это уже второй укрупненный блок жилой надстройки, установленный на атомном ледоколе «Чукотка». Первый блок весом более 300 тонн был смонтирован в июле. Недавно на борт судна подняли также укрупненный блок из 10 секций весом более 200 тонн. В нем разместятся шахты отделений вспомогательной энергетической установки атомохода.

Ключевой особенностью строительства судна является использование укрупненных интегрированных блоков, изготавливаемых «Балтийским заводом» в рамках перехода на крупноблочное строительство. Это позволяет существенно сократить сроки строительства атомных ледоколов и кратно повысить эффективность работ.

Универсальный атомный ледокол «Чукотка» – уже пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе ОСК по заказу Госкорпорации «Росатом». Атомоходы этой серии предназначены для круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

Основные характеристики судов проекта 22220 «Чукотка»:

Габаритная длина – 173,3 м, ширина – 34 м

Осадка – 10,5 м / 9,03 м

Мощность – 60 МВт (на валах)

Водоизмещение – 33,54 тыс. тонн

Расчетный срок службы – 40 лет

Численность экипажа – 54 человека.

Фото: ОСК