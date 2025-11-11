Аэрофлот перевез двух амурских тигриц

Аэрофлот доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 от 9 ноября из Хабаровска в Москву, сообщает пресс-служба авиакомпании. Перевозку осуществили по просьбе Центра «Амурский тигр».

В столицу переехали две самки, отловленные в конце 2024 года. Одна из тигриц взрослая, вторая — молодая, ей всего около 18-20 месяцев. Новое место жительства хищниц — Московский зоопарк, где они станут участницами программы сохранения амурского тигра в неволе.

Обеих самок отловили вблизи населённых пунктов Хабаровского края. Взрослая тигрица была травмирована: ветеринары диагностировали у неё патологию позвоночника. Молодую особь взяли под опеку вместе с раненой матерью и братом, которого в сентябре 2025 года уже перевезли в Казанский зооботсад.

Как отметили в компании, Аэрофлот оказывает Центру «Амурский тигр» помощь на постоянной основе. Осенью 2024 года авиакомпания подписала с некоммерческой организацией официальное соглашение о сотрудничестве. С 2020 года авиаперевозчик безвозмездно доставил с Дальнего Востока в европейскую часть России 18 хищников.

Фото: Аэрофлот