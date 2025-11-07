Информационно-аналитическое агентство
FESCO завершает доставку грузов на Чукотку
07.11.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 5-7 ноября 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2025

    На 44 неделе 2025 года ставки относительно 42 недели почти на всех исследуемых трейдах снова увеличились.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025

    Четвертая неделя роста подряд после длительного снижения — в течение 17 недель.

    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2025

    Два порта – Клайпеда и Таллин – показали положительную динамику.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 в деталях

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 14,9%.

    Грузопоток через границу с Китаем вырос на 22,6%

    Грузопоток через пункты пропуска с Китаем в 2024 году вырос на 47,5%, в первом полугодии 2025 года — на 22,6%.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 снизился на 29,3%

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2025 года соответствовала 0,1%.

    Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 в деталях

    В сентябре 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 29,9% относительно показателя сентября 2024 года.

    Регионы-лидеры по погрузке на жд, октябрь 2025

    Самую высокую динамику показала Республика Коми.

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Финляндия в январе-августе 2025 года

    По данным финской таможни, в январе-августе 2025 года из Финляндии в Россию было ввезено товаров на сумму 169,4 млн евро.

    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-сентябре 2025 года

    По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-сентябре 2025 года снизился относительно показателя первых 9 месяцев 2024 года на 6,9%.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 45 неделя, 2025

    Во время праздников в России трейд «встал на паузу», поэтому ситуация на рынке практически не изменилась. 

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 45, 2025

    На 45 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов почти на все направления остались прежними.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 45, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов Китая снизились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 45 неделя 2025

    На 45 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива  во всех исследуемых портах уменьшились.

     

    Фото: FESCO


