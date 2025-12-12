Аналитический дайджест SeaNews, 8-12 декабря 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2025

На 49 неделе 2025 года ставки относительно 46 недели почти на всех исследуемых трейдах снизились.

Оборот мировых контейнерных линий, 10 месяцев 2025

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 10 месяцев 2025 года составил почти 158 млн TEU.

Грузовые поезда Китай – Европа из Сианя за первые 10 месяцев 2025 года

В январе-октябре 2025 года общее количество отправлений грузовых поездов, следующих из Сианя по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа, достигло 5063.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 50, 2025

На 50 неделе мировой индекс контейнерных перевозок Drewry подрос на 2% до 1957 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2025: экспорт растет

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-ноябрь 2025 года составили 6 млн 911,3 тыс. TEU.

Итоги навигации в Волжском бассейне

За навигацию 2025 года в Волжском бассейне перевезли 37,7 млн тонн грузов и 2,5 млн пассажиров,.

Завершение навигации на Волго-Донском канале

Объем перевозок составил свыше 4,5 млн тонн.

Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по ноябрь 2025 года в различных аналитических разрезах.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-октябре 2025 года

По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-октябре 2025 года снизился относительно показателя 10 месяцев 2024 года на 5,3%.

Импорт мандаринов в Сибирь вырос в 1,5 раза

Больше всего данного продукта импортировали предприниматели из Красноярского края и Иркутской области.

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-октябре 2025 года

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-октябре 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 5,3% по сравнению с показателем 10 месяцев прошлого года.

Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-сентябрь 2025

По данным Евростата, импорт одежды из Евросоюза в Россию в январе-сентябре 2025 года в денежном выражении составил 438,2 млн евро.

Товарооборот Россия – Япония в январе-октябре 2025 года

По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе-октябре 2025 года увеличился на 0,4% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

Товарооборот Россия – Сербия в январе-октябре 2025 года

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-октябре 2025 года снизился на 4,5%.

Товарооборот Россия – Турция в январе-октябре 2025 года

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в январе-октябре 2025 года снизился на 4,6%.

Порты

Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 10 месяцев 2025 года составил 1,2 млн TEU.

В 2024 году порты ЕС обработали 3,4 млрд тонн грузов

Роттердам сохранил позиции лидера среди портов ЕС.

Складская логистика

Бум складского строительства в Краснодарском крае

За 9 месяцев 2025 года в эксплуатацию было введено 154 тыс. кв. м качественных складских площадей.

Ставки аренды складов приблизятся к трехлетнему минимуму

В 2026 году средняя стоимость аренды складов класса А в Санкт-Петербурге и Ленобласти сократится с 10 до 9,5 тыс. рублей за кв. м (без учета НДС и операционных расходов)

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 50 неделя, 2025

На 50 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели снова опустились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 50 неделя, 2025

На 50 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax изменились лишь на одном направлении.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 50, 2025

На 50 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельные направления увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 50, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 50 неделя 2025

На 50 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 50 неделя 2025

На 50 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах продолжают снижаться.

Фото: ФТС